Владивосток, , 07:00 — REGNUM Приморские экологи обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг рек Нарва и Барабашевка, где рыбзавод фактически перекрыл проход лососевым, идущим на нерест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В адрес Федерального агентства по рыболовству учёные направили письмо с просьбой установить дни пропуска кеты на естественные нерестилища на реках, протекающих по территории национального парка «Земля леопарда», так как по информации экологов, рыбозавод, занимающийся выращиванием молоди лососевых, фактически не выполняет это требование, что ведёт к нарушению экологического баланса существующего биоразнообразия, так как мальки, выращенные в искусственной среде, менее жизнестойкие и вероятность их возвращения на нерест значительно ниже, чем у рыб, развивающихся в естественной среде обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, меры по усилению охраны заповедной территории «Земля леопарда» предприняты в Приморье с началом охотничьего сезона.