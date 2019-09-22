Токио, , 10:48 — REGNUM С автоматической межпланетной станции японского аэрокосмического агентства JAXA «Хаябуса-2» были сброшены два маркера на астероид Рюгу в рамках подготовки к высадке ровера MINERVA-II2. Об этом сообщает Space News.

Хаябуса 2 Go Miyazaki

Зонд «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу в июле 2018 года. За год специалисты JAXA провели серию операций по изучению небесного тела. Последним этапом изучения астероида, проходящего уже в рамках расширенной программы, станет высадка малого ровера MINERVA-II2.

Для подготовки к отправке последнего ровера на поверхность астероида (ранее на Рюгу были высажены аппараты MINERVA-II1A, MINERVA-II1B и MASCOT) с зонда «Хаябуса-2» были выпущены два целевых маркера. Эти небольшие светоотражающие объекты используются специалистами для проверки скорости зонда и расстояния до поверхности астероида.

Наблюдение за маркерами будет продолжено до 23 сентября, после чего в JAXA примут решение о дате последней операции зонда у поверхности астероида. Планируется, что миссия «Хаябуса-2» будет завершена в ноябре или декабре 2019 года, после чего зонд отправится обратно на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле зонд «Хаябуса-2» успешно провёл забор третьей пробы грунта с астероида Рюгу. В отличие от первых двух проб, третья была получена не с поверхности Рюгу, а со дна кратера, созданного при сбросе с астероида специального ударного заряда.

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