Берн, , 21:01 — REGNUM Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Гриппоподобный вирус был открыт учеными из Совета по мониторингу глобальной готовности, совместно с их коллегами из ВОЗ. По их данным, он способен распространиться по всей планете за 36 часов и убить порядка 80 млн человек.

Вирусологи отмечают, что на сегодняшний день даже развитые страны не предпринимают должных мер по профилактике инфекционных заболеваний. Ученые настаивают на необходимости принятия срочных мер в данном направлении.

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