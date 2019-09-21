Москва, , 21:02 — REGNUM Специалисты российской и зарубежной ракетно-космической отрасли, участвующие в программе пуска ракеты-носителя «Протон-М» в интересах компании Eutelsat, приступили к общей сборке ракеты космического назначения «Протон-М». Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

К данным работам специалисты смогли приступить после того, как головная часть, состоящая из аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1, переходная система, разгонный блок «Бриз-М» и головной обтекатель были доставлены в зал окончательной сборки ракеты-носителя.

«После завершения общей сборки ракеты космического назначения «Протон-М» начнется её подготовка к транспортировке на технологическую заправочную площадку для заправки разгонного блока «Бриз-М», — говорится в сообщении.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур со спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1) запланирован на 30 сентября 2019 года. В Центре Хруничева отметили, что он станет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту.

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