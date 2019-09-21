Москва, , 20:43 — REGNUM В воскресенье, 21 сентября, специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения «Союз-ФГ». Об этом 21 сентября сообщается на сайте Роскосмоса.

«Представители Технического руководства выдали заключение о готовности ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» к вывозу и установке на стартовой площадке № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур в понедельник, 23 сентября 2019 года», — говорится в сообщении

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» к Международной космической станции запланирован на 25 сентября 2019 года. Он должен состоятся в 16:57:43 (мск). Экипаж корабля составят космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

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