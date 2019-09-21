Канберра, , 19:51 — REGNUM Столица Австралии Канберра с 1 января 2020 года полностью перейдёт на электроснабжение из возобновляемых источников. Об этом 19 сентября сообщает Nature.

Канберра станет седьмым по счёту в мире и первым городом за пределами Евросоюза на 100% перешедшим с ископаемого топлива на возобновляемую энергию. Город с населением около 400 тыс. человек получает возобновляемую энергию из крупных солнечных и ветроэнергетических установок.

Власти страны проводят жёсткую климатическую и энергетическую политику. Австралия имеет общенациональную цель — к 2020 году произвести 33 терраватт/часа своей электроэнергии, что составляет около 23,5% энергопотребления страны, из новых возобновляемых источников. И уже в сентябре этого года цель была достигнута. Помимо прочего Австралия взяла на себя обязательство достичь нулевых выбросов к 2045 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар заявил о том, что к 2022 году 40% всего производимого в Индии электричества будет вырабатываться из возобновляемых источников.

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