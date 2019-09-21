Пекин, , 15:23 — REGNUM Группа исследователей из Китая и США установила, что комары Aedes aegypti, являющиеся основными переносчиками лихорадки денге, чаще заражаются вирусом при укусе заболевших людей с дефицитом железа в организме. Об этом сообщает газета China Daily.

Лихорадка денге, являющаяся острым вирусным заболеванием, распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Карибского бассейна. Ежегодно этим вирусом заражается до 50 млн человек.

Группа учёных из Университета Цинхуа, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Университета Коннектикута изучила связь между вероятностью распространения заболевания и общим состоянием людей, заражённых этим вирусом. Исследование показало, что риск передачи вируса денге существенно увеличивается при укусе комаров заболевших с пониженным содержанием сывороточного железа в крови.

Таким образом, контроль содержания железа в крови людей, проживающих регионах, подверженных вспышкам лихорадки денге, может стать одним из эффективных методов борьбы с заболеванием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре была зарегистрирована вспышка лихорадки денге в Пакистане. По состоянию на 18 сентября наибольшее количество случаев заражения было зафиксировано в городах Карачи (2 тыс. человек) и Пешавар (1,6 тыс. человек), а также в столичной провинции Панджаб (1,8 тыс. человек).

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