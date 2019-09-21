Москва, , 08:16 — REGNUM По данным врачей суточное безопасное для здоровья составляет около 200−300 мл для здорового человека.

Сок

«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать — если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200−300 миллилитров вполне допустимо», — приводит РИА Новости доктора медицинских наук, профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского института Алексея Беуверова.

При этом, по мнению врачей, по причине того, что содержание сахара в соках в среднем составляет 10−12%, людям, которые хотели бы снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка.

«Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости и соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир», — рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Отметим, международный день сока отмечается 21 сентября.