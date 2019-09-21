Веллингтон, , 03:35 — REGNUM Ученые Исследовательского центра биозащиты обнаружили новый вид травяной блохи, которую назвали в честь героя произведения «Властелин колец» Фродо Бэггинса, сообщает газета The Guardian.

Сообщается, что исследователи занимались изучением семейства травяных блох в рамках докторской работы ученого Франческо Мартони. Новый вид насекомых получил название по-латыни Psylla Frodobaggins из-за небольших размеров, а также из-за ареала обитания — Южного острова Новой Зеландии.

Газета отмечает, что это не первый случай, когда новозеландские ученые называют новые виды насекомых в честь персонажей произведений Джона Роналда Руэла Толкиена. Так, в 2013 году новый вид ос был назван в честь хоббитов из «Властелина колец».

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