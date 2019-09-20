Учёному Исследовательской лаборатории сухопутных войск США Александру Котту удалось создать формулу, позволяющую спрогнозировать облик и характеристики вооружения на тридцать лет вперёд. Чтобы выявить закономерности, ему пришлось ознакомиться с характеристиками оружия за период в семьсот лет.

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское военное издание Defense One.

В публикации говорится, что формула Котта чем-то похожа на известный закон Мура, прогнозирующий изменение мощности компьютера. Единственно, в формуле Котта другие переменные в виде года создания оружия, скорости и массы снаряда, веса оружия, мобильности, скорострельности, численности экипажа и т.п.

Согласно прогнозу Котта, солдат будущего будет использовать экзоскелет, что даст ему возможность нести груз в полтора раза больше. Так он будет лучше защищён за счёт брони и сможет нести более мощное оружие, такое, например, как российский крупнокалиберный пулемёт «Корд», сейчас устанавливаемый на технику.

По мнению, Александра Котта, вес основных боевых танков станет больше, он достигнет 70 тонн. Калибр их пушек укрупнится до 152−155 миллиметров.

Однако американский учёный честно вынужден признать, что его модель линейная, и в её рамках нельзя, например, спрогнозировать прогресс в сфере лазерного оружия или материаловедения, так как некоторые открытия способны привести к изменению исторической траектории создания вооружения.