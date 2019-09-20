Новый Орлеан, США, , 14:53 — REGNUM Сборка центрального и самого большого блока сверхтяжелой ракеты Space Launch System завершена 19 сентября. Сообщение об этом было размещено на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Предприятие, на котором осуществляется сборка ракеты, находится в Новом Орлеане. Работы ведет корпорация Boeing. Подрядчик обещает завершить работы по сборке корабля для миссии «Артемида» в декабре.

В NASA строящуюся ракету называют самой мощной в мире. С ее помощью космическое агентство планирует совершить еще одну высадку людей на Луну, в том числе женщину, которая станет первой представительницей прекрасного пола, ступившей на поверхность естественного спутника Земли. Это планируется сделать в 2024 году.

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