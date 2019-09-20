Нарьян-Мар, , 14:09 — REGNUM Специалисты государственного природного заповедника «Ненецкий» приступили к масштабным исследованиям популяции подвида атлантического моржа, сообщает 20 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

Первый этап экспедиционных работ прошел в акватории Баренцева моря на острове Матвеев. Учёные установили 13 автономных фоторегистраторов и выполнили визуальную оценку видового состава. Отмечается, что на лежбище моржей было зафиксировано 110 особей.

Работы в рамках проекта выполняются в соответствии с экологической программой «Роснефти». Они продолжатся осенью перед началом сезонных перемещений животных. На втором этапе исследователи планируют отследить пути миграции моржей.

Добавим, остров Матвеев располагается в зоне ответственности государственного природного заповедника «Ненецкий», имеет статус особо охраняемой природной территории и является местом ежегодного формирования лежбища атлантического подвида моржа.

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