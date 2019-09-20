Томск, , 12:32 — REGNUM Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) выявляют новые редкометалльно-угольные месторождения на юге и севере Кузбасса, где 100 млн лет назад осел пепел вулканов, извергавшихся на территории современной Монголии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба вуза.

По словам профессора отделения геологии ТПУ Сергея Арбузова, учёные во всём мире стремятся повысить эффективность извлечения редких, благородных и цветных металлов из углей и углистых пород, формировавшихся на протяжении миллионов лет. В этой связи вулканическая активность в прошлом способствовала формированию металлоносных пепловых горизонтов, и сегодня позволяет приблизиться к решению указанной задачи. В частности, речь идёт об извлечении германия, лития и галлия.

«Наша работа доказывает, что источник редких элементов в изученных углях — вулканический пепел. А также позволяет установить поведение отдельных химических элементов в условиях палеоболотной среды», — объяснил учёный.

В вузе добавили, что кроме выявления новых редкометалльно-угольных месторождений, исследование позволит восстановить историю Земли на момент их формирования.

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