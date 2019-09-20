Новосибирск, , 11:25 — REGNUM Заместитель руководителя проектного офиса СКИФа Ян Зубавичус во время панельной сессии по современным синхротронным технологиям на площадке VII Международного форума технологического развития и выставки «Технопром» дал общую картину научного и научно-технологического инструментария, создаваемого на базе Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

"Первая очередь состоит из шести рабочих станций, часть которых включает три-четыре автономные секции. В целом это даст до 50 исследовательских инструментов, список которых утвержден научно-консультативным советом ЦКП в мае этого года», — цитирует «Наука в Сибири» физика.

Говоря о второй очереди «СКИФа» Зубавичус сказал, что состав станций пока что формируется, и есть вакантные места для включения тех или иных функционалов.

Учёный отметил, что в рамках второй очереди"СКИФа» планируется создать блок «Методическое развитие» для свободных исследований и проверки научных гипотез. По его словам, «источников такого типа в мире ещё нет, мы можем стать лидером».

Напомним, с 18 по 20 сентября в Новосибирске проходит международный форум «Технопром-2019».

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