Тромсё, Норвегия, , 12:09 — REGNUM Международная арктическая экспедиция MOSAiC (Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению изменений климата) стартует 20 сентября 2019 года при участии 600 ученых. MOSAiC станет первой круглогодичной экспедицией в Центральную Арктику, сообщает агентство Daily Mail.

В рамках экспедиции, стоимость которой оценивается в 122 миллиона фунтов стерлингов, 600 ученых из 19 стран, включая Великобританию, Германию, США, Францию, Россию и Китай, будут работать вместе с целью улучшить «климатические модели, которые помогают понять нашу нынешнюю погоду и климат, а также позволяют рассматривать вероятные будущие сценарии изменения климата».

Возглавляет экспедицию Маркус Рекс из немецкого Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, который сказал: «Арктика является эпицентром глобального изменения климата. В то же время Арктика — это тот регион планеты, где мы меньше всего понимаем климатическую систему».

Немецкий ледокол RV Polarstern, оснащенный научным оборудованием, покидает порт Тромсе на севере Норвегии в сопровождении российского судна «Академик Федоров» для поиска подходящей большой льдины, на которой можно будет создать базу.

Стефани Арндт, изучающая физические свойства морского льда, считает, что уникальное преимущество этой экспедиции по сравнению с другими заключается в том, что исследователи смогут наблюдать процессы в Арктике в течение всего цикла времен года.

«Что особенно интересно, так это переход от зимы к весне, — сказала Арндт. — Время, когда лед обычно слишком толстый, чтобы корабли могли добраться до Центральной Арктики».

По ее словам, регистрация изменений плотности, размера и типа снега поможет ученым лучше понять энергетические потоки в Арктике.

«Например, сколько света снег отражает обратно в атмосферу, сколько он поглощает и сколько света достигает верхнего океана, — сказала Арндт. — Это имеет большое значение для экосистемы».

В последние годы озабоченность по поводу глобального потепления распространилась далеко за пределы научного сообщества. Экспедиция стартует в тот же день, что и глобальные климатические протесты, и в преддверии климатического саммита ООН в Нью-Йорке.