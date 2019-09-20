Новосибирск, , 11:14 — REGNUM На площадке международного форума технологического развития «Технопром-2019» в Новосибирске прошла панельная сессия по современным синхротронным технологиям, сообщает «Наука в Сибири».

По словам руководителя проектного офиса Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») Якова Ракшуна, в задачи специального характера, решаемые с использованием национального источника синхротронного излучения входит, в частности, обеспечение информационной безопасности глубокого уровня путём изучения уязвимости микросхем, исследования высокоэнергетических веществ и быстропротекающих процессов, особые разделы материаловедения, изучение биологических объектов высокой степени опасности.

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово первым в мире разработал эффективную вакцину против лихорадки Эбола. Но не все знают, что это стало возможным в результате исследований с использованием источника синхротронного излучения — правда, американского. Теперь и Россия сможет получить такой инструмент», — подчеркнул Яков Ракшун.

Говоря о принципиальном устройстве работы синхротрона, он отметил, что переход от третьего к четвертому поколению повлечёт прежде всего повышение яркости и пространственной когерентности излучения с его фокусировкой на площади до порядка 10 квадратных нанометров.