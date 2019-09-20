Ханты-Мансийск, , 10:05 — REGNUM Учёные из Франции и Великобритании прочли лекцию для студентов Югорского государственного университета (ЮГУ) о влиянии болот на изменения глобального климата, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

Крис Фриман из Бангорского университета (Великобритания) представил общую информацию о болотных системах, называя торфяные болота временной бомбой. Он объяснил студентам-экологам суть круговорота углерода в природе и роль торфяных болот в удержании СО₂.

По его словам, северные болота играют основную роль в сохранении баланса углерода на Земле, это они не дают случиться экологической катастрофе, но если температура в северных широтах возрастет, то болота станут испарять углекислый газ, тем самым усугубляя парниковый эффект.

Добавим, Крис Фриман из Бангорского университета (Великобритания) и Фабиан Леруа из Университета Орли (Франция) посетили вуз в рамках работы, начатой ещё в 2012 году на полевой станции ЮГУ «Мухрино». Эта станция представляет собой научно-исследовательский полигон, оборудованный непосредственно на болоте Мухрино в 30 км от Ханты-Мансийска.

Читайте также: Учёные рассказали, когда климат в Сибири станет более мягким