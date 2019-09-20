Кольцово, Новосибирская область, , 07:59 — REGNUM Площадь под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (синхротрон «Скиф») будет увеличена с 24 до 60 га. Об этом сообщил мэр Кольцово Николай Красников.

Как отметил Красников ТАСС на «Технопроме», который с 18 по 20 сентября проходит в Новосибирске, в настоящее время обсуждается, чтобы земли Барышевского сельсовета перевелись в Кольцово. Дополнительная территория пойдёт под строительство сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на площадке международного форума «Технопром-2019» было заявлено, что проект электрон-позитронного коллайдера «Супер С-Тау фабрика», создаваемый в Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН, будет завершён до конца года.

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