Ижевск, , 23:33 — REGNUM Правительство Удмуртии и госкорпорация «Роскосмос» в рамках Дня оружейника подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Посещение юношеского технопарка «Академия «Калашников». 19 сентября 2019 года, Ижевск Kremlin.ru

Документ предполагает сотрудничество сторон в части развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодёжи, современных моделей профессиональной ориентации школьников и системы наставничества.

В частности, на базе юношеского технопарка «Академия «Калашников» в партнерстве с госкорпорацией запустят проект «Космоквантум» — образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению, где дети будут осваивать инженерные области космонавтики.

«Госкорпорация поддержит проект путем участия в разработке образовательной программы и оснащения оборудованием учебных классов», — пояснил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что госкорпорация с 2016 года является индустриальным партнером Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» и поддерживает профильное направление «Космоквантум».

"Сегодня без развития человеческого капитала, вовлечения подрастающего поколения в проектную деятельность и формирования интереса молодёжи к космонавтике невозможно выполнить стратегические задачи, которые стоят перед российской ракетно-космической отраслью», — полагает Рогозин. Он отметил, что совместными усилиями проект будут развиваться в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Удмуртии с однодневной поездкой в рамках празднования Дня оружейника находился президент России Владимир Путин. Он принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, осмотрел открывшуюся после реконструкции центральную площадь Ижевска, провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ, а также принял участие в торжественной церемонии открытия детского технопарка «Академия «Калашников».