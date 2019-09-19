19 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Войны с революционной Францией, в которых принял участие Клаузевиц, сменились тяжелыми войнами с Францией Наполеона Бонапарта. Не желая мириться с поражением своей родины, герой книги уже в чине подполковника поступил на русскую службу и принял участие в ряде сражений Отечественной войны. К сожалению, из-за незнания языка («он не мог ни понять поступающих донесений, ни передать волю своего командира нижестоящим инстанциям»), его роль была более чем скромной.

Андрей Мартынов, , 22:12 — REGNUM



Рудольф фон Кеммерер. Клаузевиц. СПб.: Евразия, 2019

Рудольф фон Кеммерер. Клаузевиц. СПб.: Евразия, 2019

Его учитель, военный министр и талантливый реформатор прусской армии Герхард Шарнхорст называл будущего генерала своим лучшим учеником, которому присущи «способность правильно оценивать ситуацию, скромность, любезность, основательное знание математики и военной науки».

Сам он вошел в историю, как один из ведущих военных теоретиков.

Но стать известным стратегу было суждено уже после смерти, а при жизни его полководческие успехи были более чем скромны.

Военный историк Рудольф фон Кеммерер восстанавливает биографию генерал-майора Карла фон Клаузевица (1780−1831). Автор трактата «О войне» начал служить в армии довольно молодым человеком, точнее, подростком двенадцати лет. Год спустя он принял участие в осаде Майнца. Затем последовала учеба в берлинской военной школе, где на Клаузевица обратил внимание ее директор Шарнхорст. Тогда же, еще не завершив образования, он стал адъютантом принца Августа Прусского. Новая должность позволила Клаузевицу не только познакомиться со многими политическими деятелями королевства, но и лучше узнать механизмы функционирования государства. Вероятно, тогда он стал понимать, что война есть не только «продолжение политики другими средствами», но и «неотъемлемая часть конкуренции, такой же борьбы человеческих интересов и поступков».

Войны с революционной Францией, в которых принял участие Клаузевиц, сменились тяжелыми войнами с Францией Наполеона Бонапарта. Не желая мириться с поражением своей родины, герой книги уже в чине подполковника поступил на русскую службу и принял участие в ряде сражений Отечественной войны. К сожалению, из-за незнания языка («он не мог ни понять поступающих донесений, ни передать волю своего командира нижестоящим инстанциям»), его роль была более чем скромной. Единственными успехами было принятое по инициативе Клаузевица решение, воздержаться от использования Дрисского лагеря в качестве места для отхода 1-й Западной армии, так как он не был достаточно укреплен, а также подписание Таурогенской конвенции (30 декабря 1812 г.). Согласно последней, войска прусского генерала Иоганна Йорка (формального союзника Наполеона) объявляли себя нейтральными и, тем самым, открывали союзникам дорогу для преследования отступающей Великой армии. Но это не значит, что Клаузевиц ничего больше не делал. Временами офицер сражался, как простой солдат. Так, 2 мая 1813 в ходе битвы при Лютцене он был ранен штыком в голову.

В дальнейшем было руководство и преподавание в престижной Прусской военной академии, служба начальником штаба у второго реформатора прусской армии Августа Гнейзенау, работа над научными трудами, главный из которых, «О войне», был подготовлен вдовой генерала и издан посмертно. Именно он и принес ученому признание.

Вероятно, прижизненной славе Клаузевица помешала его скромность, о которой говорили его учителя.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».