Мурманск, , 13:49 — REGNUM Первую в России операцию по артроскопии плечевого сустава с использованием новейших тканевых имплантов провели врачи Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова.

Как сообщает ИА REGNUM пресс-служба учреждения, преимущества новых имплантов в разы выше ранее использовавшихся: малый диаметр и малая глубина введения позволяют поставить рядом несколько имплантов, тем самым обеспечивают надежную прочность; плюс используется не метал, а тканевая основа. Благодаря операции нарушенное соотношение суставных поверхностей сочленяющихся костей поправляется, что позволяет избавить пораженную часть сустава от патологического давления, предотвратить прогрессирование артрозных процессов в ней. Вместе с этим, обеспечить больший диапазон движений, облегчить болезненные признаки.Внедрение современных методик оперативных вмешательств, квалифицированное их выполнение и современное послеоперационное ведение позволяют врачам-травматологам центра говорить пациентам о положительном результате. У пациента после такой операции швы снимаются примерно через десять дней, что позволяет ему вернуться к обычной жизни. Занятия спортом можно возобновлять через шесть месяцев после операции.

Новую методику мурманские врачи переняли у британских коллег — в апреле этого года завотделением травматологии Сергей Боженко ездил на обучение в Лондон.

Добавим, что хорошие новости мурманское здравоохранение преподносит не часто — отрасль признана наиболее уязвимой в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых кадровых решений Андрея Чибиса на посту врио губернатора стало увольнение министра здравоохранения. А на прошлой неделе помощи в налаживании работы областной медицины глава региона попросил у известного врача Леонида Рошаля.