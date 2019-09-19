Вашингтон, , 13:10 — REGNUM В северном полушарии минувшее лето оказалось самым жарким за последние 139 лет, по данным Национальной Службы Океанических и Атмосферных исследований (ΝΟΑΑ) США, сообщает AMNA.

По информации NOAA, пять самых жарких лет в северном полушарии произошли за последние пять лет.

NASA, используя другие методы расчетов, также обнаружило, что в северном полушарии минувшее лето было самым жарким, хотя и незначительно теплее, чем в 2016-м.

Если сравнивать по всем, а не только летним месяцам года, 2019-й пока еще остается третьим по уровню жары после 2016 и 2017 гг.