Улан-Удэ, , 12:50 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании, который позволит проводить совместные научные исследования, конференции и осуществлять обмен научными работниками и преподавателями подписали Бурятская государственная сельскохозяйственная академия и Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба российского вуза.

В ходе визита в Бурятию генеральный директор казахского НИИ Асан Оспанов познакомил коллег с деятельностью своего института и перспективами сотрудничества с Бурятской ГСХА.

Среди тематик работы НИИ — технология производства стартовых кормов для ценных видов рыбы, технология производства препарата-пробиотика, который значительно понижает падеж среди молодняка, улучшает перевариваемость ими кормов, технология изготовления безглютеновых продуктов питания, технология производства высокопитательных и экологически чистых кормовых добавок для животных.

В свою очередь проректор по научно-исследовательской работе бурятской академии Алексей Третьяков сообщил о сотрудничестве с Казахским агротехническим университетом им. С. Сейфуллина, Кокшетауским ГУ им. Ш. Уалиханова, Костанайским ГУ им. А. Байтурсынова в рамках международных проектов. Меморандум о взаимопонимании стороны подписали по итогам встречи.

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