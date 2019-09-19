Веллингтон, , 10:34 — REGNUM Палеонтологи обнаружили окаменелости представителя семейства самых больших летающих птиц в новозеландской провинции Северный Кентербери. В руки учёных попали останки самого древнего и самого маленького представителя семейства Пелагорнитидов (Pelagornithidae). Данные о находке опубликованы 17 сентября в Papers in Palaeontology.

Ранее считалось, что ложнозубые птицы, такие как пелагорнис, могли обитать только в Северном полушарии. Надодка, сделанная палеонтологом-любителем Ли Лавом, опровергает это представление. Оказалось, что предок самых больших птиц в истории (размах крыльев их достигал 7,4 метра) — обитатель Южного полушария.

Protodontopteryx ruthae, названный так в честь жены палеонтолога, Руфи, был размером со среднюю чайку. Как и другие представителя своего семейства, Protodontopteryx ruthae имел костные выступы по краям клюва, напоминающие зубы. Они были достаточно короткие и широкие, предназначенные, по-видимому, для ловли рыбы.

Возраст находки оценивается примерно в 61,5−62 миллиона лет. Тогда на берегах Новой Зеландии были тропики, море прогревалось до 25 градусов, в нем встречались кораллы и гигантские черепахи. Вымерли же представители пелагорнитидов около 2,5 млн лет назад.

Учёные предположили, что потомки протодонтоптерикса увеличились в размерах в процессе эволюции и смогли путешествовать над океаном. Их ложные зубы тоже изменились, став иглообразными для охоты на мягкотелых обитателей океана, например, кальмаров.