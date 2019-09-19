Остин, США, , 09:06 — REGNUM Учёным из Медицинского отделения техасского университета удалось сделать яванских макаков устойчивыми к лихорадке Эболы. У них получилось внести в геном вируса мутации, которые сделали его уязвимым для имунного ответа организма на ранних стадиях. Инъекция ослабленного вируса позволила животным перенести введение летальной дозы обычного вируса. Исследование опубликовано 17 сентября в журнале Cell.

Лекарства от вируса Эболы, гарантирующего выздоровление, пока не существует, и главным средством борьбы остаются вакцины. Но прививку от эболавируса можно сделать эффективной, только нацелив иммунитет сразу на несколько мишеней, активировав ответ на широкий спектр вирусных белков.

Для достижения результата следует внедрить в организм ослабленный, но «живой» вирус. Такие вирусы уже использовали для экспериментов на мышах и морских свинках. Однако эти животные, как правило, устойчивы к вирусу лихорадки Эболы. Поэтому его приходилось сильно изменять. Для вакцинации людей всё же необходим настоящий эболавирус.

Кортни Вулси и её группа работали с яванскими макаками-крабоедами. Эти животные заражаются вирусом Эболы, как и человек, и умирают от лихорадки после недельной болезни.

Исследователи внесли три мутации в геном вируса. Они атаковали ген VP35, который кодирует белок, мешающий иммунитету обнаружить вирус на ранней стадии. Это делает Эболу неуловимой до тех пор, пока не станет слишком поздно. Учёным удалось сделать вирус распознаваемым иммунитетом, при этом сохранив его способность к размножению.

Ослабленный вирус был введён трём макакам, чтобы проверить, возможно ли использовать его в качестве вакцины. Через месяц после этого макаков заразили обычным вирусом Эбола. Двое из трёх смогли выжить, третий же погиб, однако на 3 дня пережил обычный срок смертности от этой болезни.

Потом пяти макакам ввели в десять раз бо́льшую дозу ослабленного вируса. Спустя месяц и этим подопытным сделали инъекцию смертельной дозы вируса. Все животные перенесли болезнь хорошо, наблюдались только незначительные побочные эффекты.

Таким образом коллектив исследователей подтвердил, что модифицированный вирус превращается в вакцину: организм реагирует на него, как на опасность, и продуцирует иммунный ответ.

Пока нельзя сказать, что создана вакцина от лихорадки Эболы, пригодная для человека. Генно-модифицированный вирус ещё следует всесторонне исследовать для изучения побочных эффектов и подобрать безопасную дозу. Но его уже возможно использовать для лабораторных экспериментов, не присваивая им высший уровень биологической опасности.

Могут возникнуть и другие трудности в борьбе с Эболой: к примеру, больные, перенесшие инфекцию, умирают чаще среднего значения даже после выздоровления, что следует всесторонне изучить.