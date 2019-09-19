Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM Группа исследователей Уральского федерального университета (УрФУ) под руководством профессора Виктора Гроховского вернулись из международной экспедиции по изучению ударного метеоритного кратера Жаманшин в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Особенность этого кратера — диаметр более 13 километров. По итогам экспедиции мы представили обзор состояния научных исследований после изучения челябинского метеорита», — сказал учёный.

Экспедиция продлилась шесть дней и включила международную научно-практическую конференцию. По словам Гроховского, кратер Жаманшин рассматривается Казахстаном как место притяжения туристов из других регионов страны и из-за рубежа. Совместные экспедиции и научные конференции — часть реализации такого проекта.

Жаманшин — метеоритный кратер, уникальный природный объект космического происхождения, образовавшийся в результате падения на Землю метеорита и расположенный в Иргизском районе Актюбинской области.