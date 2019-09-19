Иркутск, , 08:28 — REGNUM Биологи Иркутского государственного университета (ИГУ) выделяют штаммы бактерий из различных загрязнителей с целью повышения эффективности созданных биотопливных элементов. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Исследовательская работа проходит в рамках российско-индийского проекта. По словам руководителя проекта с российской стороны, профессора кафедры зоологии позвоночных и экологии ИГУ Дэварда Стома, бактерии из компонентов сточных вод и отходов обходятся при получении энергии из топливных элементов намного дешевле, чем платина. Металл также может использоваться как катализатор процесса, однако он существенно нивелирует электрические потери из-за катодного «перенапряжения».

Отмечается, что в ходе экспериментов выделенные штаммы бактерий и микробные ассоциации снижали концентрацию жиров в водной среде в процессах генерирования электричества. Они также окисляли серу и ее восстановленные производные, утилизировали целлюлозосодержащие отходы и растительные остатки.

Сегодня в рамках проекта биологи апробируют установки растительно-микробных топливных элементов. Например, одна из них, работающая на биомассе элодеи, давала энергию, достаточную для беспрерывной двухнедельной работы светодиода.

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