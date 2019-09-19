Новосибирск, , 08:00 — REGNUM Проект электрон-позитронного коллайдера «Супер С-Тау фабрика», создаваемый в Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН, будет завершён до конца года, пишет «Интерфакс».

"Стоимость проекта класса мегасайенс, каким является новый коллайдер, составляет около 40 миллиардов (ускорительная, детекторная и инфраструктурная части), — отмечает «Российская газета». — Создание установки входит в план реализации Стратегии научно-технологического развития России. На это потребуется шесть лет с момента начала финансирования работ».

Запуск коллайдера должен состояться в 2028 году. Коллайдер «Супер С-Тау фабрика» — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау» получит грант 2 млн евро на четыре года в рамках программы CREMLINplus.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский институт получит грант 2 млн евро на коллайдер «Супер С-тау»