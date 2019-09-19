Копенгаген, , 07:44 — REGNUM Датские учёные пришли к выводу, что исландские моржи вымерли благодаря появлению на острове викингов, сообщает Newscientst.

Датские биологи Танг Олсен и Ксения Кейли из Копенгагенского университета исследовали останки 34 исландских моржей. Три из них погибли после 874 года — предполагаемой даты высадки викингов в Исландии. Учёные предположили, что моржи были истреблены охотниками.

Исследователи проверили и другую гипотезу — о миграции исландского моржа после заселения острова людьми. Но результаты генетических исследований опровергли эту теорию. Работа с митохондриальной ДНК моржей доказывает, что исландский морж — эндемик острова и в других местах не обитал, хотя и относится к подвиду атлантического моржа.

Учёные были удивлены, ведь логично было предположить, что животные были частью большого генетического сообщества, учитывая то, что в относительной близости живут другие моржи. Однако обитатели Исландии оказались уникальными.

Таким образом, можно считать доказанным, что гибель исландского моржа и появление скандинавских поселенцев на острове — напрямую связанные друг с другом события.

Напомним, территорию Исландии когда-то обжил уникальный подвид моржа. Он окончательно вымер в середине XIV века, через 500 лет после высадки на остров первых норвежских викингов.