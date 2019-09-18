Казань, , 19:45 — REGNUM На выходных ожидается аномальное похолодание с возможным выпадением осадков в виде мокрого снега. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского университета Юрий Переведенцев, сообщает 18 сентября РБК.

Первый снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 18 сентября температура воздуха будет падать. Уже завтра дневная температура упадет до 13 градусов, а к выходным ночью будут стремиться к нулю.

«По прогнозу гидрометцентра, к концу недели эти показатели опустятся вплоть до 2 градусов со знаком «плюс», возможны осадки в виде мокрого снега», — сказал Юрий Переведенцев.

Напомним, рекордная минимальная температура воздуха была зафиксирована в этот день в Казани в 1958 году и составила минус 2,6 градуса по шкале Цельсия.

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