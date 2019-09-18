Архангельск, , 16:39 — REGNUM Новые места сейсмической активности обнаружили российские ученые на Северной Земле в Арктике. Об этом по итогам экспедиции на архипелаг журналистам сообщил руководитель геоморфологического отряда, кандидат географических наук Федор Романенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам удалось обнаружить места сейсмодислокации — сильных землетрясений прошлого, — сообщил ученый. — Говорить об их возрасте пока преждевременно, но уже само их наличие представляет большой интерес. Совсем недавно похожие следы мы обнаружили на Земле Франца-Иосифа и вдруг здесь, совершенно в других тектонических условиях, мы снова на них натолкнулись».

Романенко также сообщил, что ученые зафиксировали на архипелаге сильные береговые разрушения.

«Даже беглый просмотр материалов позволяет сделать вывод, что раньше такого не было — лед стоял постоянно и берег волнами не разрушался. Теперь берег отваливается огромными блоками по 20−30 метров длиной», — заявил Романенко.

Напомним, что трехнедельные исследования проводились в рамках комплексной экспедиции «Открытый океан: архипелаги Арктики — 2019. Северная Земля», организованной Ассоциацией «Морское наследие» при участии Северного УГМС и под эгидой РГО. Ученые изучили гидробиологическую обстановку островов Северной Земли и северо-востока Карского моря. Всего было обследовано 10 крупных островов и групп островов, комплексно обследованы 13 озер и рек, снято пять часов подводного видео, произведен учет птиц и млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках экспедиции ученым также удалось обнаружить признаки проникновения теплого атлантического течения в глубоководные районы центральной Арктики.