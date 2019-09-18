Великий Новгород, , 15:48 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 18 сентября, открылась XVII Международная научная конференция « Поволжья», которая собрала представителей 12 стран, в том числе Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Сербии, Словении, Польши, Украины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ), международная конференция по такой проблематике впервые проходит за пределами Поволжского региона. Россию представляют 33 региона.

Организаторы отметили, что Новгородская область географически тоже частично относится к Поволжью: Волга берёт своё начало на Валдайской возвышенности, и для обложки нового сборника материалов конференции выбрали панораму истока Волги на Валдае, чтобы показать эту тесную связь. Но главное, что отмечают учёные, Великий Новгород и Поволжье связаны общей историей.

«Исторически новгородские земли были тесно связаны с Поволжьем: в древности через Новгородчину проходили пути, которые позволяли судам передвигаться с Каспия на Балтику и обратно. Более того, я предполагаю, что само название «Волга» имеет новгородские корни», — заявил председатель оргкомитета конференции, профессор кафедры филологии НовГУ Валерий Васильев.

Участники конференции обсудят функциональную и ассоциативную ономастику, именование городских топографических объектов и проблемы экспертизы новых названий, формирование топонимических микросистем и другие вопросы.