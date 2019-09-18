Пермь, , 14:54 — REGNUM Представители Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, политехнического и классического университета Перми, а также компании «Газпром нефть шельф» обсудили возможности и опыт работы сторон в области недропользования. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Пермского университета.

Директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях рассказал представителям компании о химических лабораториях Пермского края, которые занимаются разработками в частности для нефтяной промышленности. Проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев представил пять лабораторий, в которых ведутся исследования и работы в отрасли углеводородов, а также рассказал о накопленном опыте сотрудничества с промышленными предприятиями.

В свою очередь начальник управления инновационной деятельности ПГНИУ Роман Пономарев сообщил, что в Пермском крае готовят специалистов в области экологии и геологии высочайшего уровня.

Встреча прошла в рамках развития научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», созданного в Пермском крае. Напомним, о создании научно-образовательных центров мирового уровня объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в феврале 2019 года. В Пермский центр вошли ПФИЦ УРО РАН, ПНИПУ и ПГНИУ. Научно-образовательный центр создается в рамках федерального проекта «Наука», который реализуется с 2019 по 2024 год.

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