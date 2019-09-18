Аделаида, Австралия, , 13:39 — REGNUM Пропавший в середине прошлого века список слов исчезнувшего языка одной из народностей Австралии случайно найден в старой книге, 17 сентября сообщает издание ABC News.

По словам лингвиста Кэролайн Хьюз, специализирующейся на изучении языков аборигенов Австралии, текст нашла её дальняя родственница из Аделаиды в старой книге из запасников музея. В Национальной библиотеке Канберры смогли выяснить, что автором является английский исследователь XIX века Эдвард Эйр. Более 70 лет список числился безвозвратно утерянным.

Эдвард Эйр в 1830-х годах изучал культуру аборигенов Австралии в районах нынешних Нового Южного Уэлса и столицы Австралии Канберры, где записал и перевёл слова языка племени нгуннавал. Сейчас язык нгуннавал числится среди мертвых языков.

В Австралии живут носители языков коренных языковых групп, которых более 250. По словам профессора Джейн Симпсон из Австралийского национального университета, после заселения континента белыми многие коренные языки были утрачены, так как англичане поощряли местных жителей говорить по-английски и запрещали пользоваться своим языком. Симпсон рассказывает, что в Австралии лишь на 13 языках по-прежнему говорят, а около 90% аборигенных языков почти исчезли.

Напомним, Эдвард Джон Эйр — исследователь Австралии родом из Англии. В 18-летнем возрасте он переселился на континент, где сначала занимался овцеводством. Затем занялся исследованием континента, совершив два путешествия через всю Австралию. Свои открытия он описал в двухтомном «Журнале экспедиции по исследованию Центральной Австралии». В честь следопыта именем Эйра в Австралии названы озеро, полуостров, река и шоссе между Пертом и Аделаидой.