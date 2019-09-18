Калуга, , 13:43 — REGNUM В Калуге семь одарённых студентов сельскохозяйственных специальностей получили стипендии имени Г. И. Сонина. Молодые люди добились успехов в учёбе, исследовательской работе и общественной жизни, сообщили 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Три стипендии в размере четырёх тысяч рублей будут получать студенты Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Для студентов средних учебных заведений размер ежемесячной стипендии составит две тысячи рублей. В течение 2019−2020 учебного года стипендию будут получать студенты Калужского колледжа экономики и технологий, Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, Губернаторского аграрного колледжа.

Герой социалистического труда Георгий Иванович Сонин был одним из выдающихся руководителей сельскохозяйственных организаций Калужской области. Более четверти века лет Сонин возглавлял колхоз «Россия» Козельского района. Стипендия имени Г. И. Сонина была учреждена по инициативе министерства сельского хозяйства Калужской области. Она присуждается на конкурсной основе с 2005 года студентам-аграриям за отличные успехи в учебе и научные исследования в области сельскохозяйственных наук.