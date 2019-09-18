Томск, , 12:28 — REGNUM Международная группа учёных определила более 30 представителей класса хрящевых рыб, вылов которых необходимо сократить либо прекратить совсем. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

В группу экспертов были приглашены специалисты из Китая, Японии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Тайваня и США — тех стран, которые имеют выход к северо-западной части Тихого океана.

«По итогам семинара принято решение об изменении «краснокнижного» статуса около 30 видов», — сообщил учёный кафедры ихтиологии и гидробиологии биологического института ТГУ Юрий Дылдин.

Отмечается, что рекомендации экспертов переданы в Организацию объединённых наций и будут учитываться Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — СИТЕС, к которой присоединились более 100 стран.

Читайте также: Рыболовство ставит некоторые виды акул под угрозу исчезновения — ученые