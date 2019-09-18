Воронеж, , 11:52 — REGNUM Эволюцию в диагностике и лечении инфекционного эндокардита обсудят в Воронеже 20 сентября ведущие специалисты в области сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, ревматологи, анестезиологии-реаниматологии и врачи функциональной диагностики, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области. Конференция состоится на базе Воронежской областной клинической больницы №1.

В рамках мероприятия запланированы научные дискуссии, посвященные сложностям диагностики, хирургии абсцессов корня аорты и реконструкции атриовентрикулярных клапанов при активном инфекционном эндокардите. Также на одной из секций планируется прямое онлайн-включение из операционной, где опытные медики проведут операцию по протезированию и реконструкции восходящей аорты пациенту со сложным инфекционным эндокардитом.

Инфекционный эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца, которое может вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода, в особенности часто регистрируется у пациентов пожилого возраста.

В кардиохирургическом центре Воронежской областной больницы в 2018 году была проведена 2901 операция с использованием высоких медицинских технологий, из них 800 — на открытом сердце.