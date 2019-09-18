Калининград, , 10:33 — REGNUM В Калининградской Областной больнице проведена уникальная для региона операция на головном мозге с использованием новой методики. Прооперирована 38-летняя пациентка, у которой была обнаружена опухоль размером 10 на 15 сантиметров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, из-за серьёзно нарушенной кровеносной системы, риска большой потери крови, операцию проводили в три этапа, последний из которых длился 12 часов.

Это первая подобного рода операция в Калининградской области, которая соответствует федеральному уровню. Подобные операции, подчеркнул врач, ранее проходили исключительно в федеральных центрах.

В настоящее время состояние пациентки квалифицируется как хорошее, полностью восстановилось сознание, полноценная речь, пациентка самостоятельно питается, двигается, ненадолго встаёт с посторонней помощью.