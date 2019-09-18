Пекин, , 10:09 — REGNUM Употребление в пищу китайской тыквы архат может помочь организму дольше оставаться молодым. К такому выводу пришли ученые из Китая, которые опубликовали свою научную работу на сайте The American Journal of Chinese Medicine.

Эксперимент на мышах показал, что у особей, которые в течение 10 месяцев употребляли в пищу архат, было зафиксировано замедление процессов старения.

Данный эффект исследователи объяснили тем, что плоды помогают гемопоэтическим стволовым клеткам в красном костном мозге регенерировать клетки крови.

Ученые полагают, что аналогичное действие архат будет оказывать и на человеческий организм.