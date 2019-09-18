Пекин, 18 сентября 2019, 10:09 — REGNUM Употребление в пищу китайской тыквы архат может помочь организму дольше оставаться молодым. К такому выводу пришли ученые из Китая, которые опубликовали свою научную работу на сайте The American Journal of Chinese Medicine.
Эксперимент на мышах показал, что у особей, которые в течение 10 месяцев употребляли в пищу архат, было зафиксировано замедление процессов старения.
Данный эффект исследователи объяснили тем, что плоды помогают гемопоэтическим стволовым клеткам в красном костном мозге регенерировать клетки крови.
Ученые полагают, что аналогичное действие архат будет оказывать и на человеческий организм.