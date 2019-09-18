Чжэнчжоу, Китай, , 08:56 — REGNUM Международный коллектив учёных пришёл к выводу, что разведение карпа в Китае началось ещё в неолите, около 8000 лет назад, 16 сентября это исследование опубликовано в Nature Ecology&Evolution.

Учёные из Китая, Японии, Великобритании и Германии исследовали кости и зубы карпа, которые были обнаружены на раскопках неолитического поселения — на участке Цзяху в провинции Китая Хэнань. Коллектив пришёл к выводу, что древней аквакультуре Китая около 8 тыс. лет.

Возрастной анализ останков карпа обыкновенного показал, что древние жители поселения часть выловленной рыбы съедали, а часть выпускали в водоёмы для разведения, после чего вылавливали уже вместе с молодняком.

Также в пользу этого вывода говорит видовой анализ останков рыбы. В таком типе водоёмов в Юго-Восточной Азии при лове рыбы обычно преобладает карась. Однако в Цзяху до 75% костей принадлежали карпу.

Предполагается, что разведение карпа в этом поселении началось 500 последних лет его существования — 6200 — 5700 гг. до н. э.

Так как подобная аквакультура часто связана с рисоводством — рыбу разводят на рисовых полях — учёные допускают вероятность более раннего начала разведения риса, чем предполагалось ранее.