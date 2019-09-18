Салвадор, Бразилия, , 08:10 — REGNUM Бразильские учёные провалили эксперимент по уменьшению популяции комаров с использованием генетически модифицированных насекомых, возможно, они даже укрепили популяцию комаров за счёт генного разнообразия, как сообщает New Atlas.

Эксперимент компании Oxitec предполагал выведение самцов комара Aedes aegypti с летальным геном. Их потомство не должно было доживать до спаривания. Учёные выпустили бразильском муниципалитете Жакобина около 10 млн ГМ-комаров за несколько месяцев. Предполагалось снижение популяции на 85%, что должно было помочь в борьбе с опасными заболеваниями, переносчиками которых являются эти насекомые.

Однако эксперимент с треском провалился: после временного снижения количества комаров на территории муниципалитета, их число спустя 18 месяцев полностью восстановилось.

Учёные предполагают, что не все носители летального гена дали нежизнеспособное потомство — 3−4% смогли дожить до репродуктивного возраста. Кроме того, видимо, самки смогли каким-то образом определить ГМ-самцов и научились избегать их.

В результате, как подозревают исследователи, популяция комаров только увеличила свою способность к выживанию за счёт большего генного разнообразия, так как в ходе эксперимента использовалось включение генов от кубинских и мексиканских популяций комаров.