Курган, , 19:57 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности ректора Курганского госуниверситета Константин Прокофьев лишён учёного звания доцента. Соответствующий приказ от 13 сентября 2019 года опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

Библиотека Курганского государственного университета Kgsu.ru

Ученое звание ему было присвоено 22 апреля 2019 года по специальности «Административное право; административный процесс». Однако присвоение прошло без согласования с мнением учёного совета Курганского государственного университета.

Напомним, что Константин Прокофьев исполнял обязанности ректора КГУ с июня 2016 года по июнь 2019 года. В 2017 году «Диссернет» обвинил его в плагиате диссертации, посвящённой законодательству о митингах.

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