Прага, , 15:24 — REGNUM Недалеко от Праги ученые под гаражом обнаружили сохранившуюся гончарную мастерскую Средних веков, сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя археологической группы Якуба Тесноглидека.

Сообщается, что поиски велись в одном из старейших городов страны — Йиглаве, который находится в 120 км от столицы Чехии. В найденной мастерской обнаружили сотни изделий из керамики, в основному кухонную посуду. Там же обнаружили гончарную печь, которую, сложили в конце XIII века. Она, по мнению археологов, сохранилась в первоначальном виде.

«С точки зрения археологии — это большое ее достоинство, так как в ходе раскопок обычно находят только основание подобных устройств», — рассказал Тесноглидек.

В то же время отмечается, что одну из стен печи разрушили в XX веке, когда возводили гараж.

Гончарную печь решено законсервировать в культурном слое Йиглавы. Ее хотят засыпать землей, а на месте нахождения артефакта запретят строительство.