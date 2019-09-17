Орехово-Зуево, Московская область, , 14:07 — REGNUM В Орехово-Зуеве готовят к вводу в эксплуатацию новый цех по утилизации вторичных ресурсов химических производств. Объекту выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Как заявил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян, застройщиком объекта выступает АО «Карболит». Площадь здания составляет 446 м кв. В производственной части цеха разместили водогрейный газовый котел и необходимое оборудование, внутренняя отделка помещений соответствует экологическим, санитарным и пожарным требованиям.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мытищах застройщик ЖК «Новое Медведково» получил заключение о соотвествии компании требованиям федерального законодательства «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

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