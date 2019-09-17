Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Проблемы сотрудничества учёных Союзного государства России и Белоруссии обсудили участники междисциплинарного научного семинара «Технологии высших укладов», который прошёл в новосибирском Академгородке. Об этом 17 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

Во время встречи председатель СО РАН академик Валентин Пармон рассказал собравшимся об истории и уникальности новосибирского Академгородка, отметив, что после реформы РАН, так же как и в Белоруссии, были объединены три академии.

В свою очередь первый заместитель председателя президиума НАН Белоруссии академик НАНБ Сергей Чижик отметил, что одной из задач учёных Союзного государства стало создание создать общего научно-технологического пространства.

Он отметил, что академии наук по разным направлениям в Белоруссии были объединены уже более 15 лет назад, сейчас эта система уже выстроена, и НАНБ успешно решает задачу обеспечения функционирования экономики государства.

Отмечается, что семинар состоит из двух частей и проводится в президиуме СО РАН. В ходе его работы запланированы доклады специалистов разных направлений наук из Сибири и Белоруссии, посвященные таким темам, как клеточные технологии, геномное редактирование, обработка данных дистанционного зондирования Земли, новые материалы и химические соединения для лекарственного применения.

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