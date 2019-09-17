Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Китаю не хватает кадров для полноценного сотрудничества с российскими вузами. Об этом заявил ректор Пекинского университета Хао Пин на Форуме ректоров высших учебных заведений России и Китая 17 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хао Пин отметил, что сейчас университеты двух стран находятся «на наивысшем этапе развития» отношений. В первую очередь КНР заинтересована в проектах в сфере Big Data, в области химии, физики и технологий.

Кроме того, китайские вузы рассчитывают и на помощь российской стороны в подготовке персонала.

«Не хватает кадров для сотрудничества», — сказал Хао Пин. «В первую очередь необходимо воспитывать большое количество талантов и кадров, которые могли бы понимать русский язык, русскую речь, литературу и культуру», — добавил он.

По его словам, у Пекинского университета множество отличных совместных проектов с МГУ и СПбГУ, и китайский вуз намерен развивать это взаимодействие.

Напомним, Московский государственный университет и Пекинский университет собираются создать совет молодых ученых.

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