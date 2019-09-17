Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Московский государственный университет и Пекинский университет собираются создать совет молодых ученых. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на форуме ректоров вузов России и Китая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Садовничий подчеркнул важность укрепления связей между университетами двух стран, в частности, в области ядерной промышленности, медицины, физики, высоких технологий.

За первый день форума МГУ подписал два соглашения с китайскими учебными заведениями, одно из них — соглашение о создании совета молодых ученых с ректором Пекинского университета Хао Пином. «Это будет как бы вторым эшелоном сотрудничества», — пояснил Садовничий.

Он добавил, что лейтмотивом общения более 40 руководителей вузов двух стран стал совместный российско-китайский университет в Шеньжене. «Он построил новый кампус, начались занятия несколько дней назад в этом кампусе, мы обсудили перспективы развития этого вуза», — сказал Садовничий. В частности, поступило предложение создать там факультет искусств.

Ассоциация классических университетов России и Китая занимается переподготовкой школьных учителей русского языка для Китая, а также большими проектами, включая «Один пояс, один путь».

«Мы хотим вовлечь в наше сотрудничество не только две страны, а и те страны, по которым проходил Великий шелковый путь. То есть это создание центров, дистанционное образование, повышение квалификации, обмен научными сотрудниками. Это хорошая идея международного интеллектуального пути, тем более, что исторически есть ему оправдание», — подчеркнул ректор МГУ.

Напомним, в Санкт-Петербурге 17 сентября начал работу VII Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая, а также II заседание Ассоциации классических университетов двух стран.

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