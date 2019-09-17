Оттава, , 10:57 — REGNUM Изучение спектрального анализа первой известной кометы, прилетевшей в Солнечную систему из-за ее пределов, показало, что состав космического тела схож с ранее изученными объектами. Об этом сообщил 16 сентября сайт Space.com со ссылкой на астронома из Канарского института астрофизики Хавьера Ликандро.

Ученый заметил, что состав «пришельца» из другой звездной системы схож с некоторыми объектами Солнечной системы. Он считает, что это вполне нормальным, так как в разных точках галактики могут проходить схожие процессы.

Межзвездная комета только подлетает к Солнцу, и у астрономов будет еще около полугода для ее изучения. Пока известно, что ее размер достигает нескольких километров в поперечнике. Прежде чем покинуть нашу систему объект пройдет на расстоянии примерно 300 млн км от Солнца.

Напомним, что данную комету 30 августа обнаружил российский астроном Крымской астрофизической обсерватории Геннадий Борисов. По траектории стало известно, что она прилетала из-за пределов Солнечной системы. Это — первая обнаруженная межзвездная комета. Она получила обозначение C/2019 Q4 (Borisov).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября с Геннадием Борисовым встретился генеральный директор госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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