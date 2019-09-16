Вильнюс, , 21:40 — REGNUM В Вильнюсе открывается международная конференция «Осип Мандельштам: поэтика, рецепция, переводы» (19−20 сентября 2019 г.). Устроители: Институт литовской литературы и фольклора, филологический факультет Вильнюсского университета. Оргкомитет: П. Лавринец, Д. Митайте, Г. Михайлова. Финансовая поддержка: Совет по науке Литвы.

Осип Мандельштам

В программе конференции — доклады Г. Барановой, В. Брио, Т. Венцловы, Н. Гамаловой, В. Котелевской, П. Лавринца, О. Лекманова, Д. Митайте, Г. Михайловой, Т. Смоляровой, И. Сурат, Р. Тименчика, П. Успенского и Р. Чичинскайте.

Конференция еще не началась, когда, пожалуй, впервые в истории мандельштамоведения Мандельштамовское общество и Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ отозвали свою институциональную поддержку конференции, а большинство намечавшихся согласно первоначальной концепции докладчиков отказались от участия в ней.

ИА REGNUM будет ждать официальных разъяснений о причинах такого решения, особенно важных в контексте недавнего политического ультиматума американских славистов, прямо угрожавших своим российским коллегам и, соответственно, российским вузам — наукометрическими санкциями. Наукометрия, как известно, правительством России официально введена как основа для оценки деятельности и финансирования вузов.

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