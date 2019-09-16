Цюрих, Швейцария, , 16:38 — REGNUM Протез ноги, передающий ощущения от искусственных ступни и колена разработали сотрудники федерального технического университета Цюриха вместе с технологической компанией SensArs из Лозанны, 9 сентября говорится в медицинском научном журнале Nature Medicine.

Эта разработка повышает устойчивость и скорость ходьбы. Кроме того, наличие обратной связи уменьшает риск возникновения фантомной боли в отсутствующей конечности.

Также протез нового поколения снижает умственную и физическую усталость при ходьбе.

В эксперименте использовался протез текущего поколения, в который добавили несколько датчиков давления в специальную стельку. Кроме того, для измерения изгиба в колене был расположен еще один датчик. Электрические сигналы с датчиков подавались на большеберцовый нерв.

Напомним, ранее исследователи Массачусетского технологического института (МТИ) изобрели новый электронейронный интерфейс, позволяющий человеку посылать команды от центральной нервной системы к роботизированным протезам. При сокращении или сжатии сохранившейся мышцы, комплекс посылает в нервную систему такие сигналы, которые мозг интерпретирует как результат естественной работы сустава.

Отметим, разработка «бионических» протезов ведется многими исследователями по всему миру и считается перспективной. Их основное отличие от механических протезов состоит в том, что информация с датчиков искусственной конечности передается в центральную нервную систему и мозг идентифицирует протез как настоящую часть тела человека.

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